Petro responde a Trump por descertificación: Recap - programa completo del 17 de septiembre de 2025

Actualizado: 17 de sept, 2025
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 17 de septiembre:
- En una alocución, el presidente Gustavo Petro le respondió a su homólogo Donald Trump luego de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.
- María José Pizarro cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría limitar su participación en una eventual consulta presidencial de 2026.
- El expresidente Juan Manuel Santos arremetió contra la paz total y respaldó sentencia de la JEP contra el secretariado de las Farc: "Fue un compromiso por la paz".
- Venezuela inició ejercicios militares en el Caribe en respuesta a despliegue de Estados Unidos en el Caribe.
- Los departamentos del Cauca, Valle, Bolívar y Norte de Santander estarían en riesgo si las elecciones fueran mañana, según un informe de la MOE.
- Dayro Moreno sigue conectado con el gol y anotó doblete en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.