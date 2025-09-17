Petro responde a Trump por descertificación: Recap - programa completo del 17 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 17 de septiembre:



En una alocución, el presidente Gustavo Petro le respondió a su homólogo Donald Trump luego de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.

María José Pizarro cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría limitar su participación en una eventual consulta presidencial de 2026.

El expresidente Juan Manuel Santos arremetió contra la paz total y respaldó sentencia de la JEP contra el secretariado de las Farc: "Fue un compromiso por la paz".

Venezuela inició ejercicios militares en el Caribe en respuesta a despliegue de Estados Unidos en el Caribe.

Los departamentos del Cauca, Valle, Bolívar y Norte de Santander estarían en riesgo si las elecciones fueran mañana, según un informe de la MOE.

Los departamentos del Cauca, Valle, Bolívar y Norte de Santander estarían en riesgo si las elecciones fueran mañana, según un informe de la MOE. Dayro Moreno sigue conectado con el gol y anotó doblete en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.