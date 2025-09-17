En vivo
Petro responde a Trump por descertificación: Recap - programa completo del 17 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 17 de septiembre:

  • En una alocución, el presidente Gustavo Petro le respondió a su homólogo Donald Trump luego de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.
  • María José Pizarro cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría limitar su participación en una eventual consulta presidencial de 2026.
  • El expresidente Juan Manuel Santos arremetió contra la paz total y respaldó sentencia de la JEP contra el secretariado de las Farc: "Fue un compromiso por la paz".
  • Venezuela inició ejercicios militares en el Caribe en respuesta a despliegue de Estados Unidos en el Caribe.
  • Los departamentos del Cauca, Valle, Bolívar y Norte de Santander estarían en riesgo si las elecciones fueran mañana, según un informe de la MOE.
  • Dayro Moreno sigue conectado con el gol y anotó doblete en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

