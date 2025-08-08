Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tensión Colombia - Perú: Recap - programa completo del 8 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 11:08 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 8 de agosto:

  • La Cancillería peruana presentó una nota formal de protesta a la Embajada de Colombia en Lima, expresando su enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en el espacio aéreo de ese país.
  • Delio Trujillo, alcalde del municipio de Inzá, Cauca, detalló cuál es la situación de orden público en la zona. Además, hizo una grave radiografía sobre el reclutamiento de menores.
  • Néstor Rosanía, corresponsal de conflictos armados, habló sobre la nueva estrategia del Gobierno Trump para hacerle frente a los carteles de drogas de Latinoamérica y analizó la declaración del presidente Gustavo Petro: "Trump dice que manda aviones a bombardear, toca pensar qué vamos a hacer".
  • La inflación en Colombia acelera nuevamente: llega al 4.9 % anual en julio.
  • Emocionante empate entre Millonarios y Cali 3-3 en el estadio El Campín de Bogotá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos