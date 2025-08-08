Tensión Colombia - Perú: Recap - programa completo del 8 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 08, 2025 11:08 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 8 de agosto:
- La Cancillería peruana presentó una nota formal de protesta a la Embajada de Colombia en Lima, expresando su enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en el espacio aéreo de ese país.
- Delio Trujillo, alcalde del municipio de Inzá, Cauca, detalló cuál es la situación de orden público en la zona. Además, hizo una grave radiografía sobre el reclutamiento de menores.
- Néstor Rosanía, corresponsal de conflictos armados, habló sobre la nueva estrategia del Gobierno Trump para hacerle frente a los carteles de drogas de Latinoamérica y analizó la declaración del presidente Gustavo Petro: "Trump dice que manda aviones a bombardear, toca pensar qué vamos a hacer".
- La inflación en Colombia acelera nuevamente: llega al 4.9 % anual en julio.
- Emocionante empate entre Millonarios y Cali 3-3 en el estadio El Campín de Bogotá.