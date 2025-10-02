En vivo
Testimonio de contratista de MinSalud: Recap - programa completo del 2 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 2 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 2 de octubre:

  • Blu Radio obtuvo el testimonio de un contratista que denunció haber sido presionado para asistir a la “Movilización por la dignidad y la democracia”, convocada por la Presidencia para este viernes, 3 de octubre.
  • Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, se refirió a la detención de las dos colombianas a bordo de la flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza.
  • José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, analizó la notificación de denuncia del TLC con Israel.
  • Se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la UNDMO en el norte de Bogotá, tras la intervención de una tanqueta en la carrera Séptima con calle 72, durante protestas en apoyo a Palestina.
  • Los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Venezuela denunciaron la “incursión ilegal” de aeronaves de combate de Estados Unidos, detectadas a unos 75 kilómetros de sus costas, en la región de información de vuelo de Maiquetía.

