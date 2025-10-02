Testimonio de contratista de MinSalud: Recap - programa completo del 2 de octubre de 2025

Actualizado: 2 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 2 de octubre:
- Blu Radio obtuvo el testimonio de un contratista que denunció haber sido presionado para asistir a la “Movilización por la dignidad y la democracia”, convocada por la Presidencia para este viernes, 3 de octubre.
- Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, se refirió a la detención de las dos colombianas a bordo de la flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza.
- José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, analizó la notificación de denuncia del TLC con Israel.
- Se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la UNDMO en el norte de Bogotá, tras la intervención de una tanqueta en la carrera Séptima con calle 72, durante protestas en apoyo a Palestina.
- Los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Venezuela denunciaron la “incursión ilegal” de aeronaves de combate de Estados Unidos, detectadas a unos 75 kilómetros de sus costas, en la región de información de vuelo de Maiquetía.