Violencia en el Movistar Arena: Recap - programa completo del 6 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 06, 2025 10:37 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 6 de agosto:
- Lo que era un noche de fiesta en Bogotá, terminó en un hecho bochornoso entre los asistentes del concierto de Damas Gratis que terminaron a los golpes. Reportan varios heridos en el Movistar Arena.
- Julián Silva, presidente de Asodiplo, en diálogo con Recap Blu, su preocupación por quitar el requisito de inglés para futuros embajadores del país.
- Un juez formalizó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.
- Sigue el paro en Boyacá. Conozca las posiciones de los mineros, campesinos y Gobierno nacional.
- United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de Estados Unidos por un "problema técnico".
- Falleció el pianista y compositor Eddie Palmieri a sus 88 años.