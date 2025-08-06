Publicidad

Violencia en el Movistar Arena: Recap - programa completo del 6 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 06, 2025 10:37 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 6 de agosto:

  • Lo que era un noche de fiesta en Bogotá, terminó en un hecho bochornoso entre los asistentes del concierto de Damas Gratis que terminaron a los golpes. Reportan varios heridos en el Movistar Arena.
  • Julián Silva, presidente de Asodiplo, en diálogo con Recap Blu, su preocupación por quitar el requisito de inglés para futuros embajadores del país.
  • Un juez formalizó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.
  • Sigue el paro en Boyacá. Conozca las posiciones de los mineros, campesinos y Gobierno nacional.
  • United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de Estados Unidos por un "problema técnico".
  • Falleció el pianista y compositor Eddie Palmieri a sus 88 años.

