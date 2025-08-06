Violencia en el Movistar Arena: Recap - programa completo del 6 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 6 de agosto:



Lo que era un noche de fiesta en Bogotá, terminó en un hecho bochornoso entre los asistentes del concierto de Damas Gratis que terminaron a los golpes. Reportan varios heridos en el Movistar Arena.

Julián Silva, presidente de Asodiplo, en diálogo con Recap Blu, su preocupación por quitar el requisito de inglés para futuros embajadores del país.

su preocupación por quitar el requisito de inglés para futuros embajadores del país. Un juez formalizó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.

Sigue el paro en Boyacá. Conozca las posiciones de los mineros, campesinos y Gobierno nacional.

Conozca las posiciones de los mineros, campesinos y Gobierno nacional. United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de Estados Unidos por un "problema técnico".

en aeropuertos de Estados Unidos por un "problema técnico". Falleció el pianista y compositor Eddie Palmieri a sus 88 años.