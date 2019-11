Denuncian acto antisemita contra monumento israelí en Bogotá

Por: Miguel Garzón, BLU Radio

El embajador de Israel en Colombia, Christian Cantor, denunció que el monumento de La Menorah, que es el candelabro de siete brazos que está ubicado en la calle 94 con carrera 11 en el norte de Bogotá, fue vandalizado por desconocidos que le pintaron una cruz esvástica.

En diálogo con BLU Radio, el embajador Cantor se declaró sorprendido por este hecho.

“Nos sorprende porque el poco tiempo que he estado aquí he sentido el cariño, el amor y la amistad del entre el pueblo judío y el pueblo colombiano, entonces este tipo de acontecimientos son muy raros”, expresó.

Le puede interesar: Alcaldía de Bogotá cobrará a aplicaciones de domicilios por uso de espacio público

Todo ocurrió la noche del jueves cuando en Bogotá se realizaban las marchas estudiantiles. Sin embargo, el embajador Cantor no quiso culpar a nadie.

“No quiero acusar a nadie porque no tengo todos los detalles, pero me imagino que es una posibilidad que hay que investigar, pero no quiero apuntar el dedo hacia nadie hasta el momento en el que tengamos más conocimiento de esta persona o este grupo”, dijo.

Publicidad



Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades, hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.

undefinedundefined