Un hombre señalado de ingresar sin autorización a una vivienda en Medellín y abusar sexualmente de un niño de 5 años fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero en el barrio Castilla de la capital de Antioquia.

La situación fue descubierta luego de que la tía del menor escuchara los gritos del niño y acudiera a la habitación, donde encontró al señalado agrediéndolo sexualmente.

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El procesado fue identificado como Luis Albeiro Correa Mejía y según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, habría ingresado al inmueble aprovechando que los padres del niño no se encontraban en casa.

Menor de edad. Foto de referencia: Meta IA

Tras conocerse el caso, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación adelantaron su captura en el barrio Castilla y posteriormente, una fiscal le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



Como parte de las medidas de protección para el menor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Alcaldía de Medellín activaron las rutas institucionales de atención y restablecimiento de derechos, con el propósito de garantizar su acompañamiento y protección.

Por estos hechos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al supuesto abusador del menor de edad, mientras avanza el proceso judicial en su contra.