A la cárcel presunto implicado en homicidio de lideresa LGBTIQ+ en La Ceja, Antioquia

Dos hombres investigados por presuntos homicidios en el Oriente antioqueño terminaron tras las rejas en el municipio de La Ceja. Uno de los casos corresponde al transfeminicidio de Yulisa, una conocida lideresa de la población LGBTIQ+ que fue asesinada el 30 de diciembre de 2025; el segundo detenido es señalado de participar en otro crimen registrado en el vecino municipio de La Unión.

El operativo para dar con el presunto responsable de la muerte de Yulisa, ocurrió cuando agentes de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía entraron con orden de allanamiento a una vivienda en La Ceja. En el lugar, además de hacer efectiva la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego que ahora entra a cadena de custodia para los análisis balísticos.

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A la par con este procedimiento, en las calles del municipio los uniformados ubicaron al tercer hombre implicado en el homicidio ocurrido en La Unión. Con esta detención, los investigadores buscan cerrar el cerco sobre el grupo que habría participado en ese ataque en la zona rural de la localidad vecina.

"Luego de una investigación judicial de aproximadamente diez meses, las autoridades lograron la captura del presunto responsable del homicidio de Yulisa, integrante de la comunidad LGBTIQ+", afirmó el secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja, Geovany Henao.



Frente a las dos capturas, el secretario indicó que los operativos responden a las pistas recogidas tras las denuncias de la comunidad y el seguimiento a las cámaras e información de inteligencia en ambos municipios.

"Desde nuestra Policía Nacional también nos informan la captura del presunto tercer responsable de homicidio que ocurrió en días pasados en el municipio de La Unión, que también fue de alto impacto y que ya esta persona se encuentra a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación", agregó.

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Por lo pronto, un juez envió a prisión preventiva al presunto implicado en el caso de Yulisa, mientras que el detenido por el crimen de La Unión quedó a disposición de la Fiscalía a la espera de que se defina su situación legal en las audiencias de legalización e imputación de cargos.