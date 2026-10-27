A menos de 40 días de diciembre, Medellín roza los 300 niños atendidos por quemaduras

Aunque aún no empieza la temporada de diciembre, las emergencias por quemaduras en menores de edad ya encienden las alarmas de salud pública en Medellín. En lo corrido de 2026, el Hospital Infantil San Vicente Fundación ha atendido a 281 pacientes entre los 0 y 18 años por estas lesiones. La principal causa en los hogares no es la pólvora, sino la manipulación de líquidos hirviendo dentro de las casas.

Las cifras del centro asistencial revelan que 175 casos, equivalentes al 62 % del total, fueron provocados por líquidos calientes. La población más afectada corresponde a los niños de cero a cinco años, quienes concentran el 52,7 % de las atenciones. Según los especialistas, estas lesiones ocurren en cuestión de segundos en espacios como la cocina o el baño durante actividades cotidianas como preparar teteros, cocinar alimentos o templar el agua de la tina.

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En el marco del Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras, desde la Unidad de Quemados del hospital reiteraron que estos eventos son 100 % prevenibles. Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud, enfatizó en la necesidad de evitar la distribución de líquidos calientes al alcance de los menores y recordó la importancia de actuar de forma adecuada ante un accidente en el hogar: usar únicamente agua corriente a temperatura ambiente sobre la piel y evitar el uso de remedios caseros como crema dental, cebolla o sábila.

"Si nosotros tenemos una persona lesionada por pólvora, no intentar manipularla en casa. Estas estas quemaduras son altamente contaminadas porque la pólvora es un elemento que contamina, rompe el tejido, lo va a infectar por lo que siempre van a requerir un manejo hospitalario. Si nosotros no acudimos inmediatamente tendremos que hacerlo posteriormente", narró Almanza.



Dado que los casos de mayor gravedad requieren intervenciones quirúrgicas, tratamientos para cicatrices y acompañamiento psicológico prolongado, la institución médica le pide a los padres y cuidadores en Antioquia mantener a los niños alejados de la estufa, los fogones encendidos y los dispositivos que generen calor para evitar emergencias antes del inicio de las fiestas de fin de año.