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Abatido alias 'Juan', cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia

El operativo del que participó Interpol se llevó a cabo en el municipio de Hispania, donde el señalado delincuente incluso se enfrentó a la fuerza pública.

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Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de may, 2026

En un operativo realizado en el municipio de Hispania, en el Suroeste antioqueño, las autoridades abatieron a Víctor Manuel Rivera Oquendo, conocido con los alias de ‘Juan’ o ‘Víctor’, señalado de ser pieza clave en la estructura financiera del Clan del Golfo en esa zona del departamento.

Según el reporte oficial, los uniformados ubicaron al señalado cabecilla en una vivienda, donde se produjo un intercambio de disparos luego de que presuntamente atacara a los investigadores al notar la presencia de las autoridades.

Rivera Oquendo era considerado un objetivo de alto valor por su presunta responsabilidad en el manejo de millonarios recursos provenientes del narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal en distintas zonas del departamento que iban directamente a las arcas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Cabecilla del Clan del Golfo es condenado 24 años de prisión por ola de homicidios en el Magdalena

Las autoridades también lo señalan de impulsar el grupo ilegal en el suroeste antioqueño mediante acciones violentas contra bandas delincuenciales y estructuras criminales locales, con el propósito de consolidar el control territorial.

En su prontuario, alias ‘Juan’ también estaba involucrado en la participación en el ataque con granadas perpetrado el pasado 16 de enero de 2026 en el municipio de Andes contra la Policía que dejó dos uniformados heridos.

Las autoridades también reportaron durante el operativo, con participación de Interpol, la incautación de armas, munición, celulares y documentación que ahora hacen parte de las investigaciones judiciales.

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