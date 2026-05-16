Capturaron 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa en Rionegro, Antioquia

La fuerza pública realizó dos operativos exitosos en el municipio de Rionegro y en ellos se permitió, por ejemplo, la captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo qué según las autoridades estarían vinculados con al menos cuatro homicidios ocurridos recientemente en sectores rurales del Oriente antioqueño.

Durante el procedimiento también fueron incautados un revólver calibre 38, seis cartuchos para esa misma arma, 47 gramos de pasta base de coca, 30 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares y tres motocicletas.

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, aseguró que este es un golpe a la delincuencia que busca esclarecer varios hechos violentos ocurridos en la localidad en los últimos meses.

"Damos un nuevo golpe contundente a quienes quieren sembrar miedo y violencia en el municipio de Rionegro. Capturamos seis integrantes del Clan del Golfo, presuntamente relacionados con los homicidios presentados en zona rural de nuestro municipio", dijo la funcionaria.



Pero allí no pararon los resultados de la Fuerza Pública, ya que en una operación militar se logró la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa.

Durante la operación fueron incautados estupefacientes, seis teléfonos celulares, cámaras, memorias USB, dinero en efectivo y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, elementos usados para actividades delictivas en Rionegro y municipios cercanos.