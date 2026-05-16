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Declaran alerta hospitalaria por sobreocupación de urgencias en Rionegro, Antioquia

Autoridades pidieron a la ciudadanía mayor autocuidado y uso razonable de los servicios de salud ante dificultades para atender cualquier emergencia.

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Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 16 de may, 2026

Bajo máxima presión se encuentran los servicios de salud en el municipio de Rionegro, no solo la localidad con mayor población del Oriente de Antioquia, sino también la que cuenta con centros asistenciales de mayor nivel de complejidad para territorios aledaños.

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En los últimos días servicios de urgencias han registrado promedios de sobreocupación entre el 120% y el 134% lo que se ha traducido en tiempos de espera de más de 100 horas para pacientes asignados con triage tres.

Ante la compleja situación las autoridades de salud del municipio declararon la alerta hospitalaria como medida para lograr la atención oportuna de parte de entidades departamentales y nacionales, pero también para advertir a la población sobre el uso consciente de los servicios.

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Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro, pidió a la ciudadanía mayor autocuidado ante las serias dificultades que afronta el territorio para atender cualquier urgencia en esta materia.

"Tener precaución en temas de la conducción, de no tomar medidas arriesgadas en sus viviendas, en sus casas, porque en este momento, si pasa alguna situación, no tendremos cómo atenderla de la manera adecuada y oportuna", destacó la funcionaria.

Según la administración local la saturación en los servicios también se ha visto reflejada en la sobreocupación de hasta el 259% de camillas de urgencia y del 400% en cubículos de reanimación.

Desde Rionegro pidieron a todas las autoridades de la subregión trabajar de manera articulada para dar prioridad a casos vitales, pero también evitar seguir asfixiando la red local como receptora de pacientes de otros municipios en el contexto de la Alerta Naranja hospitalaria declarada hace varias semanas por parte de la Gobernación para todo el departamento.

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