Acción en Consejo de Estado va hasta que activen órdenes de captura a 7 cabecillas de Medellín

A pesar de la decisión de la Fiscalía de reactivar las órdenes de captura contra 16 cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín insisten en que a los 7 delincuentes que aún tiene el beneficio de la suspensión también se les debe levantar la medida.

Aunque en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín se sintió un cierto alivio, luego de que la Fiscalía General de la Nación reactivara las órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá a quienes se les había suspendido la medida hace una semana, aún hay preocupación por los 7 delincuentes que están en libertad y sin que las autoridades puedan capturarlos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que ya había radicado una acción de nulidad para dejar sin efecto la decisión de la Fiscalía General de la Nacional, manifestó que el proceso va a seguir en firme ante el Consejo de Estado, esto hasta que a los 7 cabecillas restantes también se le activen nuevamente sus órdenes de captura.

“La acción de nulidad que presenté ante el Consejo de Estado sigue firme porque hay siete criminales aún en libertad, incluidos alias ‘El Montañero', a quienes se le levantó la orden de captura y las que vendrán. Un individuo como este tiene vínculos con la guerrilla del ELN, con las Disidencias de las Farc de ‘Calarcá' y Mordisco', que incluso se mueve por Europa sin restricciones”, aseguró Rendón.



Además de alias ‘El Montañero', del que habló el mandatario departamental, quienes continúan con la orden de captura levantada son Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Albert’, Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’, Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias ‘Clemente’, Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’, Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’ y Fredy Alexander Henao Arias, alias ‘Naranjo’.

En medio de esta tormenta que ha causado todo tipo de reacciones también vino el pronunciamiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo que también derogue la suspensión de las órdenes de captura contra los 7 delincuentes que aún están beneficiados con la medida.

“Yo sí le pido a la señora fiscal general, pero sobre todo al gobierno Petro, que con gran descaro benefician a esas personas aprovechándoles de la ley total y ahí entre ellos está alias ‘El Montañero', están premiando narcotraficantes. Esos también se tienen que caer”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

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El mandatario local también habló sobre alias 'El Montañero', a quien calificó como uno de los peores criminales que hay en Colombia, quien tiene investigaciones por tráfico de droga hacia Europa y que, además, tiene orden de captura por homicidio.

No obstante, este hombre habría salido del país frecuentemente en las últimas semanas dejando más dudas que certeza en lo que terminará pasando con el líder histórico del grupo delincuencial El Mesa.