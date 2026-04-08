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Acción en Consejo de Estado va hasta que activen órdenes de captura a 7 cabecillas de Medellín

Federico Gutiérrez calificó a alias 'El Montañero' como uno de los peores criminales que hay en Colombia, quien tiene investigaciones por tráfico de droga hacia Europa.

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