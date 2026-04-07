Taxistas de Medellín exigen al alcalde Federico Gutiérrez seguridad para el gremio.

Un hecho violento terminó con la vida de un conductor de taxi en el corregimiento de San Cristóbal. Se trata de Luis Murillo Lopez, de 56 años de edad, de quien fue encontrado el cuerpo sin vida el pasado fin de semana, específicamente en la vereda Yolombó, zona rural de este corregimiento.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el caso se conoció a través de una llamada a la línea de emergencia del 123, donde un ciudadano, reportó el caso, De inmediato, hombres de CTI se desplazaron al lugar y hallaron el cuerpo de Murillo Lopez con signos de violencia y varias heridas ocasionadas con arma blanca.

Durante la caravana de despedida al taxista, sus colegas se movilizaron por algunas calles de la capital antioqueña en sus taxis, acompañados de pitos, trompetas y bombas blancas. Pero no solo era una despedida, también dejaban un mensaje claro de inconformidad y un pedido de seguridad a la Alcaldía Municipal.

“Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, necesitamos seguridad para los taxistas, nos matan uno, dos, tres, cinco, diez, no pasa nada, un compañero más que cayó a punta de puñalada, no tenemos seguridad, no hay ley, no hay policía, ¿o qué? Los taxistas nos estamos quejando de la inseguridad de Medellín. Por tanto, muerto taxista. Y usted, nada”.



Dentro de las exigencias que están haciendo desde el gremio de taxistas de Medellín al Alcalde, se destacan puntos como mayor seguridad y vigilancia por parte de las autoridades en las vías de la ciudad, y justicia en este caso, donde uno de sus compañeros perdió la vida de manera violenta.

Desde Blu Radio contactamos a la Secretaría de Seguridad de Medellín para conocer su versión ante esta solicitud, sin embargo, no obtuvimos una respuesta, Por ahora los hechos y los responsables de este hecho son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.