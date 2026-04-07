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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Taxistas de Medellín exigen al alcalde Federico Gutiérrez seguridad para el gremio.

Taxistas de Medellín exigen al alcalde Federico Gutiérrez seguridad para el gremio.

La petición la desencadenó la muerte violenta de un taxista en el corregimiento de San Cristóbal

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