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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Acusan a gerente de inmobiliaria por estafa de 45 clientes en Medellín: recaudó más de $800 millones

Acusan a gerente de inmobiliaria por estafa de 45 clientes en Medellín: recaudó más de $800 millones

El procesado al parecer pedía por adelantado el pago de cánones de arrendamiento para sustituir el requisito de codeudor y prometía devolver el dinero al finalizar el contrato.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Un presunto esquema de engaños en negocios inmobiliarios habría dejado pérdidas millonarias y cerca de medio centenar de afectados en Medellín y el Valle de Aburrá, por lo que Juan David Cruz Larrarte fue acusado formalmente por el delito de estafa en modalidad masa y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2023 y 2026 el procesado habría utilizado diferentes mecanismos para obtener hasta 865 millones de pesos de propietarios e interesados en arrendar inmuebles.

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Para generar confianza, Cruz establecía contacto mediante redes sociales y llamadas telefónicas, y al parecer presentaba documentos comerciales y bancarios relacionados con la compañía que dirigía.

Panorámica de Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín

Una de las modalidades investigadas estaría relacionada con la administración de propiedades. Aunque los arrendatarios pagaban los cánones acordados, el dinero supuestamente no llegaba a manos de los propietarios. Frente a los reclamos, el señalado habría atribuido los retrasos a presuntos problemas bancarios o contables.

La Fiscalía también lo vincula con el ofrecimiento de descuentos por el pago anticipado de varios meses de arrendamiento, sin contar con la autorización correspondiente, y con la celebración de contratos sobre inmuebles que la empresa no tendría bajo su administración ni estaría facultada para ofrecer.

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El ente acusador también reveló que el acusado habría solicitado sumas equivalentes a varios cánones como alternativa a la presentación de un codeudor, con el compromiso de devolverlas al terminar el contrato. Sin embargo, algunas personas no habrían recibido las propiedades prometidas ni recuperado el dinero entregado.

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A partir de las denuncias de 45 presuntas víctimas, un fiscal de la Seccional Medellín presentó el escrito de acusación bajo el procedimiento penal especial abreviado.

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