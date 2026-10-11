Capturan en Antioquia a hombre señalado de desmembrar a su expareja en Francia hace 30 años

Una búsqueda internacional que se prolongó durante más de tres décadas terminó en el Suroeste antioqueño. Antonio Márquez Gómez, conocido como ‘El Descuartizador’ fue capturado por la policía en las últimas horas en el municipio de La Pintada, donde habría permanecido oculto mientras era requerido por las autoridades francesas.

Márquez Gómez contaba con circular roja de Interpol al ser señalado de asesinar y desmembrar a su expareja sentimental identificada como Corinne Di Dio en ese país europeo en 1995.

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Uno de los aspectos que habría dificultado su localización durante tantos años tiene que ver con las estrategias que presuntamente utilizaba para ocultar su identidad. De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, el presunto victimario habría recurrido a documentación falsa y a la alteración de sus huellas dactilares para evadir los controles migratorios y obstaculizar su identificación.

"Márquez Gómez también sería objeto de señalamientos por sus presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y estructuras del crimen organizado transnacional con presencia en Europa y América Latina, así como con redes delincuenciales que operarían entre España y Marruecos", sostuvo el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.



En el municipio de La Pintada cayó alias ‘El Descuartizador’, buscado hace más de 30 años por autoridades internacionales. Al hombre se le señala de asesinar y desmembrar a su expareja en Francia en 1995 y utilizaba una identidad falsa para evadir los controles de autoridades. pic.twitter.com/MvA6LpwZ4B — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 11, 2026

Tras el procedimiento, ahora deben avanzar los trámites entre las respectivas autoridades judiciales de Colombia y Francia para que el capturado efectivamente comparezca ante la justicia de ese país.