Advierten que cabecillas de 'Los Machacos' obtendrían beneficios judiciales como casa por cárcel

Desde el Concejo de Medellín alertan que dos cabecillas de la estructura criminal de 'Los Machacos' estarían a un paso de obtener beneficios judiciales e, incluso, les otorgarían la casa por cárcel.

El cabildante Andrés Tobón explicó que por un lado alias 'Morocho', cabecilla de la facción Los Edificios, estaría a estaría a días de obtener el beneficio de casa por cárcel; y por el otro, alias 'ACPM' estaría buscando un preacuerdo para obtener beneficios judiciales, no obstante ser señalado de ser el autor de varios homicidios.

“A los jueces les solicito, de manera muy respetuosa, que le pongan todas las exigencias y todos los elementos de vigilancia a este trámite judicial que están pretendiendo hacer este par de bandidos”, señaló el concejal Tobón.

El concejal precisó que la estructura criminal 'Los Machacos', delinque en los sectores de Castilla, San Martín de Porres, el 12 de octubre, en materia extorsiva, de secuestro, de homicidios y de venta de droga, razón por la cual no deben recibir beneficios.



“A la Procuraduría que por favor ejerza un poder especial de vigilancia para que no se entreguen beneficios a quienes no pueden acceder a ellos, a la fiscalía que en caso tal de que esté intentando buscar un principio oportunidad, información que no lo haga en detrimento la gente de Castilla y que no lo haga en detrimento la gente del 12 de octubre”, agregó Tobón.

Finalmente, el cabildante le solicita a la Alcaldía de Medellín y al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que mantengan una vigilancia especial en los sectores que esta estructura criminal históricamente ha controlado en materia delincuencial, para que no lleguen a afectar a aún más a la ciudadanía.