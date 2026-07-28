Saldos en negativo para tres filiales de EPM en 2025: alerta de la Contraloría de Medellín

Pese a incremento de activos y utilidades para el Distrito de Medellín durante 2025, Afinia sigue generando pérdidas por más de medio billón de pesos. Informe de la Contraloría advirtió riesgos para EPM en esta filial, así como en Aguas de Malambo y HET en Panamá.

La Contraloría General de Medellín presentó ante el Concejo Distrital el balance de los estados financieros de la ciudad correspondientes a la vigencia 2024-2025, en el que destacó que todas las entidades del Distrito obtuvieron dictámenes en limpio, certificando que la información financiera refleja de manera razonable su situación contable.

Sin embargo, durante la exposición también quedaron en evidencia varios indicadores que mantienen la atención sobre la sostenibilidad financiera de algunas entidades descentralizadas.

Según la contralora distrital, Paola Ortega, entre 2024 y 2025 los activos del Distrito crecieron 7,55 %, mientras que el patrimonio aumentó en cerca de 950.000 millones de pesos. En ese mismo periodo, los ingresos registraron un incremento de 4.2 billones de pesos, al tiempo que los gastos aumentaron 2.5 billones.



Entre las entidades que concentraron las principales preocupaciones figura Afinia, filial del Grupo EPM, que cerró 2025 con pérdidas por 673.000 millones y una cartera cercana superior al billón de pesos. La Contraloría también señaló la existencia de incertidumbre en el mercado frente al desempeño futuro de la compañía, debido a sus condiciones financieras.

“¿Esa disminución a qué correspondió?...()...A la pérdida o a las pérdidas que se causaron en el año 2025. Pérdidas que ascendieron a ¿cuánto?...()...A 673.000 millones de pesos”, afirmó.

Por otra parte, según la Contraloría, si bien han existido medidas para aumentar el recaudo en Afinia, la disminución en este sentido sigue siendo muy superior a lo que han sido los gastos.

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“Los ingresos totales de dicha entidad cayeron en el 2025 un 12% los los costos y los gastos operativos solo bajaron un 7%”, aseveró.

Otra de las inversiones con pérdidas durante el año anterior fue Aguas de Malambo, donde se realizaron ajustes contables por 800 millones de pesos, mientras que las cuentas por cobrar aumentaron 115%, hasta alcanzar los 6.728 millones de pesos.

De igual manera, el ente de control expuso riesgos asociados a la filial HET en Panamá, cuya principal operación es la Central Hidroeléctrica Bonyic, así como en las entidades en liquidación Edatel y Orbitel, con pérdidas durante el año anterior 20 mil y 4.259 millones de pesos, respectivamente.