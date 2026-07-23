Siguen alertas por Fenómeno de El Niño: EPM advierte déficit equivalente a planta de 700 megavatios

Ante un inminente fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de ocurrencia ya está en más del 90 %, Empresas Públicas de Medellín alertó a hogares, empresas y al Gobierno nacional la necesidad del ahorro de agua, energía y gas.

Alberto Mejía, gerente de generación de energía de EPM, expuso que este fenómeno climatológico va a ser más severo que lo que se ha vivido en el pasado, por lo que de llegar a marzo con niveles de embalse del 20% como ha ocurrido en la historia de Colombia, sin generación térmica adicional y con consumos por encima de la energía firme, habría que racionar en el país.

"Tenemos un déficit equivalente a una planta térmica de 700 megavatios aproximadamente. Necesitamos una planta térmica para darle la firmeza y el respaldo al sistema. En marzo del año entrante, los embalses probablemente van a llegar ya a niveles mínimos históricos, que no se han presentado desde el racionamiento del año 92", indicó.

Desde la compañía, responsable de aproximadamente el 33 % de la generación de energía en el país, propusieron otros frentes de trabajo para evitar el racionamiento, como lo son incentivos al ahorro en la factura de energía, poner plantas diésel e instalar en diferentes zonas del país barcazas, que son plantas eléctricas flotantes montadas sobre grandes barcos o plataformas sin motor.



"Estamos mirando la alternativa de lo de las plantas, plantas diésel, especie de como decíamos en su momento el roceamiento de barcazas, plantas que podamos instalar en algunos sectores distribuidos en algunos sectores, de tal manera que podamos inyectar esa energía en firme. Y lo otro, pues, el consumo racional, que es lo único que que nos puede ayudar", indicó el gerente de EPM, John Maya.

Actualmente, las cuatro unidades de generación de Hidroituango en operación aportan cerca de 1.200 megavatios, equivalentes aproximadamente al 10 % de la demanda nacional.

Finalmente, indicaron que la central termoeléctrica La Sierra, ubicada en Puerto Nare, se encuentra disponible para entrar en operación cuando el Sistema Interconectado Nacional lo requiera. Hasta ahora, los embalses de EPM se encuentran en un 84,2% de su capacidad, mientras que el promedio nacional es del 78,8 %.