Incumplimientos de EPM y ataques a la minería, razones del bloqueo de centrales hidroeléctricas

Hay alerta en autoridades de seguridad de Antioquia tras el anuncio de EPM sobre los posibles riesgos para la generación de energía en cinco hidroeléctricas del Norte del departamento por protestas anunciadas para los próximos días por parte de comunidades rurales.



Blu Radio conoció que las manifestaciones que se están organizando para iniciar el próximo martes 14 de julio son impulsadas por habitantes de seis veredas del municipio de Guadalupe y una de Carolina del Príncipe por presuntos incumplimientos de la empresa de servicios públicos en el territorio en materia social.



Aunque voceros de los bloqueos que por ahora se tienen preparados en los sectores de Puente Acacia y Puente del Machete, en jurisdicción de Guadalupe, manifestaron que no entregarán declaraciones hasta el próximo domingo, una fuente de la zona indicó que hay inconformidades con la compañía por la falta de oportunidades laborales en la región.



Aseguró que muchos habitantes se han sentido engañados en los últimos meses por promesas sobre algunos proyectos para ejecutar con Juntas de Acción Comunal. Según indicó esta persona, la situación ha generado desempleo y que muchos campesinos terminen ejerciendo la minería informal, con maquinaria destruida tras los operativos de la fuerza pública.

“Están en unas áreas donde sí son territorios de EPM pero que no tienen ninguna afectación, entonces ellos le hacen quemar la maquinaria por el ejército a esa persona que se está rebuscando el día a día, que no tienen de otra que hacer, porque la empresa no le brinda la garantía y la seguridad alimentaria que necesita el territorio”, señaló la fuente de la zona.

Frente a la advertencia realizada públicamente por parte de EPM sobre eventuales dificultades para seguir operar con normalidad en la subregión, desde la zona manifestaron que serán plantones pacíficos en los que exigirán espacios de interlocución para encontrar soluciones a sus problemáticas.



Se llevó a cabo una reunión de seguridad donde autoridades departamentales evaluaron la situación. Si bien destacaron que hasta ahora no se conoce ningún pliego de peticiones por parte de los manifestantes, como una de las principales conclusiones, se estableció que harán presencia con entidades del Ministerio Público para acompañar desde el diálogo las primeras horas de la movilización.



Sin embargo, advirtieron que en la mesa se dejó claro que no permitirán afectaciones prolongadas a la movilidad por lo que se acudirá, en caso de ser necesario, a la intervención por parte de la fuerza pública.