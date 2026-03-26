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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ajuste de cuentas entre criminales dejó dos muertos y tres capturados en el norte de Medellín

Ajuste de cuentas entre criminales dejó dos muertos y tres capturados en el norte de Medellín

Autoridades incautaron a los presuntos responsables armas con las que habrían cometido el ataque sicarial, además de municiones.

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