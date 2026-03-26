Ajuste de cuentas entre criminales dejó dos muertos y tres capturados en el norte de Medellín

Momentos de tensión se vivieron recientemente en el norte de Medellín tras un doble homicidio, en medio de hechos en los que la reacción de la policía produjo la captura de tres presuntos implicados.

La situación se registró en un parqueadero del barrio Toscana, en inmediaciones de la autopista Norte, donde las víctimas del ataque con arma de fuego fueron identificadas como Edwin Quintero, alias ‘Paturro’ y Jhoanatan Cardona, alias ‘Yoyo’.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, todo se trataría de un presunto ajuste de cuentas por rentas criminales al interior de la banda delincuencial conocida como La Paralela y alineada al grupo criminal La Terraza, que estaría al mando de alias ‘Yordi’.

Tanto Quintero como Cardona registraban antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.



"Esto fue un ajuste de cuentas, estructuras criminales eliminándose entre ellas mismas. Y los muertos son bandidos que fueron mandados a matar por otros bandidos pertenecientes a la estructura La Terraza, esa misma estructura que se encuentra en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí", sostuvo el funcionario.

La reacción de comandos especiales de la policía que estaban cerca al lugar permitieron la captura de otros tres hombres que serían responsables del hecho y que ya fueron presentados ante la Fiscalía General para responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que continuarán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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"Nuestros hombres y mujeres de inteligencia y de Policía Judicial continúan adelantando de manera articulada las labores investigativas con el objetivo de identificar, ubicar y capturar los más responsables, tanto de autores materiales como intelectuales, de este hecho", destacó Sierra.

A los capturados les fueron incautados un fusil, un supresor de sonido, una mira, dos pistolas y dos revólveres además de munición, que hace parte del acervo probatorio e investigativo para determinar los motivos que desencadenaron la situación.