En Medellín esperan los cuerpos de dos soldados fallecidos en tragedia aérea de Puerto Leguizamo

El trágico accidente aéreo que cobró la vida de 69 personas en el departamento de Putumayo no solo tiene de luto a las Fuerzas Militares, sino que también estremece a los departamentos de Antioquia y Chocó de donde eran dos de los soldados que lastimosamente fallecieron en el siniestro.

Ambos cuerpos llegarán en las próximas horas a Medellín en donde los seres queridos de estos dos militares esperan poder darles el último adiós como es el caso del soldado Juan Sebastián Chaverra que es oriundo de Chocó pero que vivía en Medellín en donde su familia lo espera.

Oider Chaverra, tío de Juan Sebastián, relató en medio de la tristeza que su sobrino era una persona alegre y que, incluso, le había enviado un video dentro del avión minutos antes del fatal desenlace.

"Lamentablemente pues nos llevamos la peor noticia. Hizo un video cuando se montó el avión muy contento y por eso pues también lo esperamos muy contentos aquí en la casa", dijo el familiar.



Sin embargo, no es el único cuerpo que llegará a la capital de Antioquia, ya que el soldado Benjamín Pérez es esperado para, posiblemente, ser trasladado de manera inmediata al municipio de Dabeiba de donde es oriundo y en donde su familia le haría sus honras fúnebres.

Se espera que los cuerpos de los millares lleguen en medio de honores al territorio antioqueño en donde la Fuerza Pública les brindaría un pequeño homenaje antes de ser entregados de manera oficial a las familias que hoy lloran a estos dos hombres que murieron en la peor tragedia aérea que ha vivido la Fuerza Aeroespacial Colombiana.