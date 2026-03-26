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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín esperan los cuerpos de dos soldados fallecidos en tragedia aérea de Puerto Leguizamo

En Medellín esperan los cuerpos de dos soldados fallecidos en tragedia aérea de Puerto Leguizamo

Un militar oriundo de Chocó y otro del municipio de Dabeiba llegarán en las próximas horas a la capital antioqueña para ser entregados a sus seres queridos.

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