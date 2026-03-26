Rescatan cuatro personas tras colapso de muro en una vivienda de corregimiento en Medellín

Fuertes precipitaciones de las últimas horas en el sur del Valle de Aburrá volvieron a generar emergencias especialmente en el distrito de Medellín donde cuatro personas fueron rescatadas tras un incidente en el corregimiento de Altavista.

Los hechos ocurrieron en una vivienda cercana a la quebrada La Potrerita donde un muro de este inmueble se desplomó tras la presión generada por un alud de tierra.

Según el reporte oficial del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), dos mujeres de 43 y 24 años de edad, además de dos menores de 11 y 15 años, fueron rescatadas por habitantes de la zona.

Solo una de las personas adultas registró una contusión en un hombro, mientras que el Cuerpo de Bomberos atendió la situación y apoyó a la recuperación de enseres de la vivienda.



Aunque los motivos que ocasionaron la emergencia podrían estar relacionados con la rotura de una tubería, las intensas lluvias también habrían tenido incidencia.

En medio de las lluvias de las últimas horas en Medellín, cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas tras la caída de un muro provocada por un alud en una vivienda del corregimiento de Altavista. El Cuerpo de Bomberos atiende la situación. #VocesySonidos pic.twitter.com/0uayIRi0af — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 27, 2026

Según el reporte del Sistema de Alertas Tempranas durante tres horas de precipitaciones moderadas y altas se registraron al menos 318 descargas eléctricas en todo el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín, Caldas, La Estrella y Sabaneta.

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De igual manera, seis quebradas de la subregión reportaron incremento a nivel de riesgo naranja y otras cinco a rojo, mientras que las comunidades activaron cuatro sistemas de alertas en inmediaciones de afluentes cuyas aguas bajaban con fuerza como en el caso de La Guayabala en Altavista.

En la capital antioqueña persiste el monitoreo de autoridades de gestión del riesgo a unos 200 puntos críticos identificados en toda la ciudad donde ya se han atendido 360 emergencias asociadas a las lluvias en menos de cuatro meses.

En enero y febrero, meses considerados dentro de la temporada seca, el Dagrd indicó que las precipitaciones se triplicaron, saturando el suelo y favoreciendo deslizamientos e inundaciones.