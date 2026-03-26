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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescatan cuatro personas tras colapso de muro en una vivienda de corregimiento en Medellín

Rescatan cuatro personas tras colapso de muro en una vivienda de corregimiento en Medellín

Solo una mujer resultó lesionada en un hombro, mientras que el Cuerpo de Bomberos del Distrito atendió la situación.

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