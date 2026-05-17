Ajuste de cuentas por microtráfico: principal hipótesis de masacre en Marinilla, Antioquia

Mientras la fuerza pública sigue tras la pista de los responsables del ataque armado que dejó cuatro personas muertas en zona rural del municipio de Marinilla, se han conocido nuevos detalles sobre este hecho que se convierte en la masacre número 54 durante 2026 en el país, de acuerdo con registros de Indepaz.

Según el alcalde de esta localidad del Oriente antioqueño, Julio César Serna, la situación ocurrida en la vereda Alto del Mercado estaría directamente relacionada con la disputa por el control de rentas del microtráfico que desde hace varios meses sostiene el Clan del Golfo con el grupo delincuencial El Mesa.

Los hechos ocurrieron cuando cuatro hombres, que al parecer se encontraban consumiendo estupefacientes, fueron ultimados por hombres que llegaron en dos motocicletas y, tras propinarles disparos con arma de fuego, huyeron.

Todo indica a que hace parte de estas peleas de estos grupos por el control territorial de las plazas de vicio. Este punto, pues, ya había sido objeto allanamiento hace cerca de dos meses. Al lado del lugar derrumbamos una vivienda que estaba haciendo usada para el expendio de estupefacientes Destacó el mandatario.

Entre las víctimas se encuentran tres ciudadanos venezolanos identificados como Jhoinder José Díaz Gago, Yonjairo Antonio Bravo Parra y Wilmer Alfredo Gil González, de 20 y 29 años de edad, respectivamente.



Este último, al parecer pertenecería al Clan del Golfo, y había sido capturado el pasado 20 de febrero por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La cuarta víctima fue identificada como Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años y nacionalidad colombiana.

Por los responsables del hecho violento se mantiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con su paradero para su captura y posterior judicialización.