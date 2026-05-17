Masacre en Marinilla, Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural

Hechos violentos, en su mayoría asociados a disputas por el control de rentas ilegales entre grupos armados, siguen generando preocupación en el Oriente de Antioquia, donde en las últimas horas se registró una nueva masacre en el municipio de Marinilla.

Los hechos ocurrieron en la vereda Alto del Mercado, donde las autoridades reportaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida ultimados con arma de fuego. Aunque hasta ahora no se conocen las identidades de las víctimas, preliminarmente el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que una de ellas tenía antecedentes asociados al porte de estupefacientes.

En el mes de febrero del presente año se había llevado a cabo una diligencia de registro de allanamiento, y una de las personas que se encuentra sin vida había sido capturada con una cantidad importante de estupefacientes. Estamos trabajando articuladamente para llevar a cabo el esclarecimiento de esta situación Sostuvo el mando policial.

En la mañana de este 17 de mayo en la localidad ya fue convocado un consejo extraordinario de seguridad para avanzar en las investigaciones que permitan establecer las causas del múltiple crimen, así como dar con el paradero de los responsables, por los que el secretario de Seguridad de Marinilla, Javier Mozo, anunció una millonaria recompensa.

"Estamos con las autoridades competentes, con la Sijin, con la Policía Nacional, y estamos coordinando un ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que nos informen sobre los responsables de este lamentable hecho", destacó el funcionario.



Este se trata de al menos el segundo hecho violento que en menos de 24 horas se registró en esa subregión de Antioquia luego que una mujer identificada como Valentina Cardona Henao, de 24 años, fuera asesinada por sicarios cuando se encontraba trabajando en un estación de gasolina en zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer.

Tras perpetrar el ataque con arma de fuego, los delincuentes huyeron en moto por la vía que conecta esta localidad con Concepción. Con cámaras de seguridad avanzan las investigaciones.