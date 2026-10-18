Al menos 12 personas terminaron intoxicadas tras comida típica en día de la familia en Yarumal

Con vómito y dolor de estómago terminaron algunos de los asistentes a una celebración organizada para los trabajadores de la Alcaldía de Yarumal, en el Norte de Antioquia, luego de comerse el fiambre que les dieron como alimentación durante la jornada.

La situación, que está bajo revisión sanitaria, derivó en que 12 personas recibieran atención médica tras el día de la familia, evento que fue realizado en el sector del Preventorio de esa localidad, el pasado viernes.

Publicidad

Según narraron algunos de los intoxicados, las molestias aparecieron después de consumir esta comida típica, en uno de los casos incluso varios integrantes de una misma familia resultaron afectados y uno de ellos tuvo que acudir a urgencias, mientras que en redes sociales otro de los asistentes aseguró que tras el almuerzo él y su esposa tuvieron síntomas.

Blu Radio

De momento serán las autoridades sanitarias las que confirmen si la intoxicación masiva sí se originó por los alimentos, por lo que la Administración Municipal informó a través de un comunicado que activó los protocolos de verificación y atención médica prioritarios para facilitar la valoración y el cuidado de las personas afectadas. Además, señaló que trabaja en coordinación con las autoridades de salud competentes para esclarecer lo sucedido.



En medio de comentarios negativos en las redes sociales, la Alcaldía también precisó que la contratación del servicio de alimentación para la celebración fue a través de un operador logístico para organizar la jornada.

“Con el fin de apoyar el comercio local, se seleccionó a una empresa de alimentación de un emprendedor yarumaleño que previamente había presentado una propuesta comercial para participar en los procesos institucionales”, se lee en el comunicado.