Entregaron nueve ambulancias a municipios del Chocó tras inversión de $2.700 millones de MinSalud

Bagadó, Bahía Solano, Carmen del Darién, El Cantón de San Pablo, Medio San Juan, Nuevo Belén de Bajirá, San José del Palmar, El Litoral del San Juan y Unión Panamericana ya cuentan con nueve ambulancias nuevas para el traslado de pacientes, tras una inversión de más de $2.784 millones financiada por el Gobierno nacional.

Los vehículos son ambulancias de Transporte Asistencial Básico (TAB) con tracción 4x4, diseñadas para movilizarse por las condiciones geográficas del Chocó, donde las dificultades de acceso y la falta de automotores en buen estado han afectado la atención de los pacientes.

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La baja disponibilidad y el deterioro de las ambulancias existentes han incrementado hasta en un 80 % las remisiones y los traslados por falta de vehículos suficientes en condiciones adecuadas. Esta situación ha provocado largos tiempos de espera, complicaciones en la salud de los usuarios y mayores gastos para las familias que deben desplazarse hasta los centros asistenciales, según el diagnóstico presentado por la Gobernación del Chocó.

Con la llegada de estos automotores, se busca facilitar el traslado de pacientes desde los nueve municipios beneficiados hacia centros de referencia de mediana complejidad, como el Hospital Departamental San Francisco de Asís.



"Tenemos que luchar para que estemos tan fortalecidos con los centros asistenciales, en este caso, los hospitales con los que soñamos en el 1º nivel y en el 2º nivel, que cada vez sea menos necesario remitir gente en estas ambulancias. Tuvimos algunas dificultades en el proceso, porque inicialmente queríamos que llegara mucho más rápido. Había una situación de vehículos en el país que no los permitió. Junto con el ministerio hicimos un cambio para lograr llegar lo antes posible y finalmente se logró", expuso la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

La población objetivo estimada es de 534.826 habitantes del departamento. Cada ambulancia tuvo un costo aproximado de $309 millones y cuenta con motor diésel, transmisión mecánica y tracción 4x4 para responder a las condiciones de las vías y los terrenos de la región.

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Los recursos para la compra fueron aportados por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Presupuesto General de la Nación. Ahora, según confirmó la Gobernación, el departamento deberá hacer seguimiento a la prestación del servicio para verificar que los vehículos se utilicen en condiciones adecuadas y permitan mejorar la oportunidad en el traslado de los pacientes.