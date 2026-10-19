Alcalde de Medellín comparó a Daniel Quintero y su hermano con Pablo Escobar

Ante los reveladores testimonios que se conocieron en las últimas horas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las presuntas irregularidades en el Instituto de Deportes y Recreación (Inder), durante la administración de Daniel Quintero, hacen parte de los 666 hallazgos que su gobierno ha entregado a los organismos de control. También afirmó que algunas de las pruebas fueron entregadas al FBI.

Las declaraciones se conocieron tras la investigación de Noticias Caracol sobre lo narrado en 2024 a la Fiscalía por Diana Toro, la exdirectora de la entidad, y los presuntos vínculos entre empresas relacionadas con el comercio de oro, criptomonedas y posibles operaciones de lavado de activos, a través incluso de un equipo deportivo.

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Gutiérrez sostuvo que la exfuncionaria debe responder ante la justicia y manifestó que espera que las investigaciones permitan establecer responsabilidades y que los implicados sean enviados a prisión.

"Ahí veíamos testimonios de la exdirectora del Inder, que se prestó tiempo a todo eso, que seguramente irá a la cárcel, pero que seguro está buscando principio de oportunidad con la fiscalía. Bueno, por lo grave, esto es lo que yo también había mostrado ya, cómo esos personajes relacionados con empresas de oro harían parte de un tema mayor alrededor de esa estructura de los que robaron a Medellín, estarían relacionados también con estructuras criminales, al parecer también con el Clan del Golfo y con temas de oro ilegal", aseguró.



El mandatario también cuestionó la detención domiciliaria concedida a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.

"Aquí en la historia de Medellín no ha habido personas que le hayan hecho más daño a la ciudad que Pablo Escobar y los hermanitos Q. Y mire también las similitudes, los dos construyeron sus propias cárceles. Pablo Escobar construyó la catedral y aquí Miguel Quintero construyó su finca, que hoy tiene como casa por cárcel", opinó.

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Además, el alcalde mencionó posibles movimientos de dinero hacia Estados Unidos e Italia.

Finalmente, pidió celeridad a la Fiscalía y reiteró que su administración busca no solo que se determinen las responsabilidades penales, sino también rastrear y recuperar los recursos que, según sus denuncias, habrían sido sustraídos de las entidades públicas de Medellín que fueron “vendidas”.