Andrés Julián Rendón pidió renuncia protocolaria a gabinete; 5 funcionarios irían por la Gobernación

Con el final de las elecciones presidenciales, comenzó otra época política en donde se empiezan a mover algunas fichas dentro de Gobernaciones y Alcaldías, esto para evitar inhabilidades y que los funcionarios públicos pueden aspirar sin ningún inconveniente en los comicios regionales de 2027 y en Antioquia ya se mueve el tablero electoral.

Por este motivo es que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió a todo su gabinete la renuncia protocolaria para poder saber con exactitud quiénes son esas personas que saldrán de la Administración Departamental para aspirar a diferentes cargos públicos y, por ahora, se han conocido seis nombres que saldrían a partir del 1 de julio.

Las renuncias que ya se hicieron oficiales son las del secretario de Infraestructura Física, Horacio Gallón, quien ya fue representante a la Cámara y alcalde de Andes. Gallón, con más de 20 años de experiencia, apostaría por la Gobernación de Antioquia.

Además, también se conoció la renuncia de Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, quien tendría aspiraciones para ser el nuevo gobernador del departamento tras su paso por la Alcaldía de Rionegro.



Sin embargo, ahí no paran las salidas, ya que BLU Radio conoció que otras tres fichas de Andrés Julián Rendón presentarán la renuncia, mismas que se harán efectivas a partir del 1 de julio. Entre ellos, está el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos.

Así como Ramos, al parecer, quiere llegar a la Gobernación de Antioquia, también está Eugenio Prieto, director de Planeación de Antioquia, y quien ya ocupó el máximo puesto a nivel departamental entre 2002 y 2003. Prieto fue gerente del IDEA, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y senador de la República.

Por su parte, dos salidas llegarían con un mismo fin, puesto que Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, renunciaría para aspirar a la Gobernación. En este sentido, Lina Cuartas, pareja del hombre y quien es la jefe de la Oficina Privada, debería renunciar a la administración pública para evitar inconvenientes.

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Finalmente, hay que recordar que hace unas semanas había salido de la Gobernación de Antioquia, Rosa Acevedo quien se desempeñó como secretaria de Talento Humamo y quien salió para hacer campaña presidencial en favor de Paloma Valencia y se prevé que aspire nuevamente a la Alcaldía de Itagüí.