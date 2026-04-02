Ante la llegada de turistas, en Medellín embellecieron 14 iglesias, incluso, de los corregimientos

Aunque miles de personas han llegado a Medellín para pasar la Semana Santa, las autoridades aún estiman que muchos turistas sigan arribando a la ciudad y por ello se tomó la decisión de embellecer varias de las iglesias más concurridas de la capital de Antioquia.

Según confirmó la Alcaldía de Medellín, este plan especial para el mantenimiento de los templos y parroquias contempla el lavado de fachadas y el mejoramiento de los alrededores de 14 iglesias que están ubicadas en zona urbana y en los cinco corregimientos.

Entre algunos de los lugares priorizados por las autoridades está la Catedral Basílica Metropolitana, la Basílica Nuestra Señora de La Candelaria, la iglesia San Ignacio de Loyola, la iglesia Jesús Nazareno, la iglesia Nuestra Señora de Belén, la iglesia de La Milagrosa y la iglesia Divina Eucaristía de El Poblado.

El subsecretario de Gestión Ambiental de Medellín, Mario Ramírez, mencionó que las acciones incluyen lavado de superficies, pintura de espacio público y mantenimiento del mobiliario ubicados en las distintas plazoletas que están alrededor de los templos.



"Hemos tenido un compromiso con la ciudadanía, y es embellecer los templos emblemáticos de la ciudad de Medellín. Hacer pintura, limpieza de fachadas y mejorar todo el entorno de estos templos para las procesiones", indicó.

Además, la Administración Distrital mencionó que las labores también se han hecho en corregimientos, por ejemolo, en la capilla de El Mazo en Santa Elena, la capilla de San Sebastián de Palmitas, la parroquia Jesús Nazareno de Altavista y también las parroquias ubicadas en los parques principales de San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Por último, destacar que son 220 funcionarios quienes integran el equipo que realiza todas las labores de limpieza y mantenimiento en diferentes zonas de la capital de Antioquia.