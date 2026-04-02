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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ante la llegada de turistas, en Medellín embellecieron 14 iglesias, incluso, de los corregimientos

Ante la llegada de turistas, en Medellín embellecieron 14 iglesias, incluso, de los corregimientos

Son 220 funcionarios quienes integran el equipo que realiza todas las labores de limpieza y mantenimiento en diferentes zonas de la capital de Antioquia.

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