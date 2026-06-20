Antioquia tendrá 1.280 puestos de votación para elecciones; podrán votar 5.5 millones de personas

En el territorio antioqueño estarán habilitados 1.280 puestos de votación y 16.388 mesas para que 5 millones 448.000 ciudadanos puedan participar en la jornada democrática que estarán acompañados por más de 114.000 jurados de votación.

El dispositivo de seguridad dispuesto para las elecciones contará con 12.160 efectivos del Ejército Nacional, 6.342 integrantes de la Policía Nacional y 227 miembros de la Armada Nacional. Además, la Fuerza Aeroespacial Colombiana brindará apoyo en las labores de monitoreo y seguimiento desde el aire.

Además, el delegado de la Registraduría Nacional por Antioquia, Adolfo Fernández, explicó que en próximas horas comenzará el despliegue de funcionarios de la entidad para cumplirles a los ciudadanos en los territorios más alejados.

"Los jurados de votación, con funcionarios de la Registraduría, eso sí, acompañados de la fuerza pública, llevarán hasta los lugares más alejados del departamento el material electoral. Todo este despliegue comienza el día de mañana y estamos atentos a que esta jornada transcurra en total normalidad", indicó Fernández.



El Ejército Nacional en Antioquia tiene asignados 398 puestos, más de 12.000 hombres desplegados en el departamento, para garantizar la seguridad de la población civil, que ejerza su derecho al voto y pueda tener una jornada sin ningún contratiempo.

La Administración Departamental, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la fuerza pública y las demás autoridades competentes, mantendrá activos los protocolos de monitoreo y atención para garantizar unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los antioqueños.