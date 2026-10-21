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Aprueban reforma administrativa que crea 162 nuevos empleos en la Alcaldía de Medellín

Dentro de la planta que se amplía están 60 agentes de tránsito y 40 bomberos.

Alcaldía de Medellín.
Alcaldía de Medellín.
Foto: suministrada.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La reforma administrativa de Medellín, aprobada en segundo debate por el Concejo, abrió una discusión entre quienes defienden el fortalecimiento de la capacidad operativa del Distrito y quienes cuestionan la creación de nuevos cargos y su impacto en las finanzas públicas.

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La iniciativa contempla 162 nuevos empleos, de los cuales 150 se proveerán mediante listas de elegibles del concurso de méritos Antioquia 3 y 12 serán de libre nombramiento y remoción. Según la información técnica del proyecto, el costo neto de la reforma asciende a 15.243 millones de pesos.

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La Administración Distrital sostiene que el 62 % de los nuevos empleos corresponde a agentes de tránsito y bomberos, requeridos para atender necesidades de seguridad vial, gestión del riesgo y emergencias. También argumenta que la reorganización permitirá responder a las competencias de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"¿Cómo no decir y darle gracias a la administración por 60 cargos para agentes de tránsito cuando necesitamos más de 1.000? ¿O no decirle gracias a la administración por 40 bomberos cuando necesitamos más de 80? Solicito simplemente una síntesis frente al crecimiento real geométrico de nuestra ciudad", aseguró Carlos Giraldo, representante de los agentes de tránsito de ANDETT.

En contraste, el concejal Andrés Rodríguez votó negativamente, al asegurar que se trata de crear más burocracia en la Alcaldía. El corporado intentó separar la votación de los empleos destinados a fortalecer los cuerpos operativos, pero la plenaria negó su solicitud.

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"Mi partido, en su cuarto pilar, defiende el Estado austero, eficiente y transparente, que acerque las soluciones y entregue resultados a las regiones. Por ende, yo no puedo apoyar este proyecto de acuerdo como está presentado", manifestó Rodríguez.

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La coordinadora de ponentes, María Paulina Suárez Roldán, explicó que la propuesta está sustentada en un estudio técnico y de cargas laborales. Además, señaló que 717 de los 879 cargos involucrados en la reforma ya existen en la planta y corresponden a procesos de reorganización interna.

Finalmente, desde la Secretaría de Gestión Humana del Distrito se indicó en la plenaria que el estudio se desarrolló durante más de un año y medio. La reforma también busca fortalecer dependencias relacionadas con el POT, la salud, la seguridad y la futura operación de la cárcel metropolitana.

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Federico Gutiérrez

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