Hospital Manuel Uribe Ángel admitió fallas en atención de adolescente tras presunto abuso

Tras las denuncias conocidas sobre un presunto caso de negligencia médica para atender a una menor de edad que reportó ser víctima de una agresión sexual en el municipio de Envigado, se pronunció el Hospital Manuel Uribe Ángel.

Hasta este centro asistencial en el sur del Valle de Aburrá había llegado la adolescente de 14 años de edad asegurando que había sido abusada sexualmente, sin embargo, las denuncias indicaron que no fue atendida oportunamente.

Publicidad

Martha Lucía Vélez, gerente del hospital, indicó que la recepcionista que estaba en turno reportó la situación como una atención “habitual de urgencias” y que tras solicitarle que esperara el llamado, la menor de edad ya no se encontraba cuando le correspondía su turno. La directiva admitió que en el caso debió haberse activado de inmediato el Código Fucsia.

"Quiero manifestar que en ese momento la recepcionista no activó el código fúseo. Es que, en estos casos, debe darse una atención inmediata y haberla ingresado al servicio de urgencias", indicó Vélez.



Vélez destacó que tras conocer lo ocurrido se pusieron en contacto con los padres de la víctima y se activó la ruta de atención para estos casos que no sólo implican las valoraciones físicas, sino también el acompañamiento psicológico.

“La institución continuará fortaleciendo sus procesos internos y revisando las actuaciones relacionadas con este caso, con el propósito de identificar oportunidades de mejoras y reforzar el cumplimiento de los protocolos por parte del personal responsable de la atención y el ingreso de los pacientes”, indicó el hospital en un comunicado.

Publicidad

Se espera que sobre el hecho también se conozcan nuevos detalles el próximo 23 de octubre en el Concejo del municipio donde están convocadas las entidades implicadas para analizar lo ocurrido y continuar en el esclarecimiento del caso del que también se encargan las autoridades judiciales.