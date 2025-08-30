Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinan a líder comunal con medida de protección de la UNP en Bello, Antioquia

Asesinan a líder comunal con medida de protección de la UNP en Bello, Antioquia

Los motivos y los responsables del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades.

Imagen ilustrativa
AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 30, 2025 02:55 p. m.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó el asesinato de Javier Henao Bohórquez en el barrio La Camila de Bello, lugar en donde el hombre fue baleado por una persona que le disparó en cuatro oportunidades al que era un reconocido líder comunal en esta zona de Antioquia.

Según ha trascendido, el victimario se trasladaba a pie por el municipio del Valle de Aburrá, llegó hasta un establecimiento comercial propiedad de Henao y sin mediar palabra le propinó los disparos para luego huir del lugar.

Aunque las personas que presenciaron el ataque armado trasladaron de manera inmediata al hombre a una clínica de la zona, Henao falleció en el centro asistencial debido a las gravedad de las heridas.

Hay que destacar que según las autoridades competentes, la víctima tenía una medida de protección por parte de la Fiscalía General de la Nación y es por ello que la UNP lamentó lo sucedido.

En un mensaje dado a conocer a través de sus redes sociales, la UNP condenó el homicidio de Henao que era beneficiario del programa de protección de la entidad que se puso a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer el hecho.

Por ahora la, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Bello trabajan articuladamente para dar con el paradero del responsable del asesinato a través de la revisión de las cámaras de seguridad en el sector donde ocurrió el crimen.

