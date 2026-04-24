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Asesinaron a comerciante dentro de camioneta en el occidente de Medellín

Motocicleta en la que huyeron los victimarios fue vista en el nororiente de la ciudad.

Comerciante asesinado en Medellín (1).jpg
Comerciante asesinado en Medellín.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Autoridades en la capital antioqueña están tras la pista de los responsables de asesinar en las últimas horas a un hombre de 25 años de edad en el barrio Estadio, occidente de Medellín.

La víctima fue identificada como Jesús David Villa Lamadrid, quien se movilizaba en una camioneta blanca cuando fue abordado por dos sujetos vestidos de negor en una motocicleta que le propinaron varios impactos con arma de fuego.

El ataque sicarial se produjo en pleno movimiento del vehículo conducido por Villa, quien tras perder el control del mismo terminó subido en una acera y estrellado contra un árbol. Durante la inspección técnica del cadáver, organismos judiciales recolectaron 14 vainillas calibre 9 milímetros que serán motivo de análisis para esclarecer lo ocurrido.

Sobre la víctima se conoce preliminarmente que era un comerciante de ropa con varios locales comerciales en la ciudad por lo que las investigaciones se centran en determinar si la situación se derivó de sus actividades económicas o responde a temas personales.

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Tras cometer el ataque los sicarios abandonaron la zona y tras el seguimiento de cámaras de seguridad la motocicleta fue identificada transitando por sectores del nororiente de la ciudad como Aranjuez y Santa Cruz.

Con este caso ya son 84 las muertes violentas registradas en Medellín durante 2026, 17 homicidios menos que los ocurridos en el mismo periodo del año anterior. De ese total tres se han reportado en la comuna Laureles - Estadio, epicentro del reciente hecho.

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