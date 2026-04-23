Intento de robo terminó en balacera durante el Burguer Máster en exclusivo sector de Medellín

Momentos de tensión y pánico se vivieron por parte de ciudadanos que se encontraban haciendo fila en un local comercial de El Poblado, en medio del Burger Master, por un intento de hurto que terminó en balacera.

Las primeras informaciones de testigos señalaron que dos hombres que se movilizaban en moto llegaron hasta una persona para robarla, pero lo que no sabían los sujetos que la víctima era intendente de la reserva activa de la Policía quien tenía una arma de propiedad su propiedad en regla y que de inmediato reaccionó, disparando en varias oportunidades tras ser despojado de un anillo de oro.

En medio del cruce de disparos quedó lesionado uno de los delincuentes que lo amenazaba con una arma traumática, según el reporte oficial entre los 20 y 25 años de edad, y quien fue trasladado por un domiciliario en moto hasta la Clínica El Rosario donde llegó en estado crítico con heridas en el abdomen.

El sujeto acompañante huyó del lugar con destino desconocido, mientras que la motocicleta en la que llegaron al lugar de los hechos fue hallada abandonada en otra zona de El Poblado.



El uniformado retirado no sufrió heridas ni ninguna de las otras personas que continuaron su fila para participar de la actividad gastronómica que se adelanta en Medellín.