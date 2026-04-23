Enfermera inyectó por error un antiácido intravenoso y era oral: la paciente está en UCI en Medellín

Una mujer fue trasladada de Yarumal a Medellín tras un presunto error médico cometido por una enfermera practicante que le inyectó un antiácido intravenoso. La mujer permanece en una UCI, mientras que el centro asistencial público anunció una investigación

Una historia de no creer, pero que ya tiene un antecedente conocido en Antioquia, se registró en el hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, donde a una mujer de 50 años de edad le aplicaron por vía intravenosa un medicamento para la acidez estomacal, el cual debe ser suministrado por vía oral.

La situación, que tiene en delicado estado de salud a la adulta, se originó tras la prescripción del medicamento por parte de un galeno, instrucción que no habría sido bien entendida por parte de una enfermera practicante, señalada de haber cometido el error.

Ante lo sucedido, la paciente fue remitida de urgencia al hospital San Vicente Fundación en Medellín, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos y su estado sería delicado, mientras que al interior de la institución se abrió una investigación para determinar qué ocurrió.



“La institución informa que ya se iniciaron las acciones y procesos pertinentes relacionados con la estudiante involucrada y con el personal encargado de la supervisión durante el procedimiento, conforme con los protocolos y lineamientos establecidos para este tipo de situaciones”, indicó este centro asistencial público en un comunicado.

La entidad calificó lo ocurrido como un evento adverso durante un procedimiento asistencial, en el que participaba personal e información académica.

“Se ha requerido al centro de formación fortalecer y garantizar un mayor seguimiento y acompañamiento a los procesos de práctica formativa desarrollados al interior de la institución. Invitamos a que la información relacionada con este caso sea tratada con responsabilidad y respeto, teniendo presente que detrás de esta situación hay una paciente, una familia y un proceso”, rezan otros apartes del comunicado.

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Aunque cerca de siete años después, este suceso rememora el registrado en el hospital Marco Fidel Suárez, del municipio de Bello, el 13 de marzo de 2019 cuando perdió la vida Amanda de Jesús Duque Ramírez, de 61 años, quien ingresó a ese centro asistencial para tratar los altos niveles de azúcar y terminó con un paro cardiorespiratorio, tras al parecer, un error de novata de la enfermera en práctica: inyectarle un antiácido que debía ser suministrado vía oral.