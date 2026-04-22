Aumentan inadmisiones por turismo con fines sexuales en Medellín: ya superan 50 % de casos de 2025

Medellín concentra el aumento de inadmisiones por turismo con fines sexuales en Colombia en 2026: en una misma semana van 15 estadounidenses inadmitidos y la cifra ya supera la mitad de todo el año anterior. La Alcaldía resaltó la labor de Migración Colombia

Medellín se ha convertido en el principal foco del incremento de inadmisiones de extranjeros vinculados a turismo con fines de explotación sexual en Colombia. Solo en Antioquia, las autoridades registraron 80 casos durante todo 2025, pero en lo corrido de 2026 la cifra ya alcanza 48, evidenciando una tendencia preocupante en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

El fenómeno no es aislado. A nivel nacional, Migración Colombia reportó 110 inadmisiones en 2025, mientras que en menos de cuatro meses de 2026 ya se superan los 60 casos. Aunque también se presentan situaciones en destinos turísticos como Cartagena y Bogotá, la capital antioqueña sigue concentrando la mayor parte de los controles y sanciones recientes.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en un vuelo procedente de Houston, operado por United Airlines, donde cinco ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras sostener conversaciones explícitas sobre encuentros sexuales que planeaban realizar en Colombia: “reservar transporte, fincas con piscina en zonas rurales, y mujeres dispuestas a complacer sus fantasías”. A su llegada, fueron sometidos a entrevistas por parte de oficiales migratorios y, al no corresponder su información con el perfil de turistas, se les aplicó la medida de inadmisión.



“Se dispara el número de extranjeros inadmitidos en Antioquia. Solo en la última semana, desde migración Colombia, ya hemos inadmitido a quince ciudadanos extranjeros. A este hecho se suman otros dos casos, un viajero israelí con pasaporte estadounidense, procedente de Nueva York, y otro ciudadano estadounidense que llegó desde Miami, este último con antecedentes por distribución de material indebido a menores de edad”, reveló Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

Ante estos controles, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó el trabajo articulado con la autoridad migratoria. “Gracias Migración por tener la camisa puesta en esta lucha conjunta contra la explotación sexual en Medellín y a favor de la protección de nuestros niños, niñas y mujeres… ¡No entran!”, expresó, reiterando el mensaje de rechazo a este tipo de visitantes.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también respaldó los operativos realizados en el aeropuerto de Rionegro. “Gracias a los funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto. Go home”, señaló, reiterando la postura de rechazo frente a este tipo de turismo.

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Las autoridades también han detectado otros casos de viajeros con alertas internacionales, incluyendo antecedentes relacionados con delitos sexuales. Además de los controles en aeropuertos, indica la entidad que las autoridades han intensificado operativos en hoteles, zonas turísticas y plataformas digitales, donde se han identificado perfiles que promueven este tipo de prácticas, derivando en deportaciones y prohibiciones de ingreso al país.

Así ocurrió, por ejemplo, con el influenciador conocido en redes sociales como Chill Capo, dedicado a promocionar fiestas y turismo con fines de explotación sexual, por lo cual fue deportado y no podrá ingresar al país en los próximos cinco años.