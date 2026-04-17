Autopista Medellín-Bogotá tiene más de 900 huecos; solución sería un proyecto de ley

La autopista Medellín-Bogotá tiene más de 900 huecos y la solución sería un proyecto de ley.

Este está liderado por el senador de la República, Esteban Quintero Cardona, que hace parte del Centro Democrático , pretende que la totalidad de los dineros que son recaudados en los peajes del país se inviertan en las vías donde están ubicados los puestos de cobro.

Dentro de las vías de influencia que puntualmente presentan mayores inconvenientes para la movilización de los transportadores de servicio público y de mercancía, se encuentra la autopista Medellín - Bogotá, en el tramo de El Santuario - Caño Alegre que hoy tiene cerca de 918 huecos y está a cargo del Gobierno nacional a través del Invías.

El senador de la república Esteban Quintero “Se aprobó en primer debate nuestro proyecto de ley, nuestro proyecto de ley de peaje. Necesitamos peajes justos, que se pague y que nuestras vías, de acuerdo a lo que se pagó, pues, sean estos recursos destinados al mantenimiento para tener unas vías transitables”.



De acuerdo con el senador, los dineros pagados por los viajeros y los transportadores en algunos peajes del país no son invertidos en su totalidad en los corredores viales, incluso, esa inversión no llega ni siquiera al 50 %.

“Inaudito, que se hayan recaudado cerca de seiscientos cincuenta mil millones de pesos, y solo se haya destinado para el mejoramiento de la vía ochenta mil millones de pesos. Son unos peajes, dos peajes están a cargo de Invias. Esto no puede seguir pasando”.

La aprobación del proyecto de ley en primer debate se logró en la Comisión Sexta Constitucional del Senado, y ahora le restan otros tres debates para que se convierta en ley de la República. Otro debate en plenaria del Senado, otro en Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, y otro en plenaria de la Cámara.