Autoridades buscan a una joven en Medellín tras más de 10 días de su desaparición

Más de una semana completa de búsqueda lleva la familia de Natalia Ivon Posada Sierra, quien fue vista por última vez el miércoles 23 de septiembre en el sector Nuevo Horizonte–Granizal C1, en Medellín.

Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener información sobre su paradero. La Alcaldía de Medellín informó que mantiene activas las acciones de búsqueda luego de recibir información sobre posibles avistamientos de Natalia en sectores de San Diego y Premium Plaza.

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Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, señaló en su cuenta de X que los equipos de la administración adelantan barridos territoriales junto con la pareja de la mujer y con acompañamiento de la Ruta Urgente de Búsqueda.

De manera paralela, las autoridades revisan las cámaras de seguridad del Distrito y verifican la información recibida, con el propósito de establecer posibles recorridos que permitan orientar la búsqueda y encontrar a Natalia.



El caso se suma a otras desapariciones que han mantenido en alerta a familias y autoridades en Medellín. Uno de los casos que continúa sin resolverse es el de Sharlottes Palacios Porto, una menor de 13 años que desapareció el 10 de agosto, cuando estaba bajo protección del ICBF y permanecía en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía.

La madre de la menor, Magalis Porto, reiteró a Blu Radio que desde entonces ha recorrido distintas entidades para intentar establecer qué ocurrió con su hija. Según su denuncia, incluso recibió información contradictoria sobre el lugar donde se encontraba la niña.

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Más de un mes después de su desaparición, la familia de Sharlottes continúa esperando información que permita establecer su paradero, mientras que en el caso de Natalia las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda.