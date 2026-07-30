Autoridades investigan el hallazgo de cuatro cuerpos con heridas de explosivos en Tarazá

En el Bajo Cauca antioqueño hay preocupación por los recientes hechos de orden público y las muertes violentas, pues en las últimas en el corredor que conecta a Tarazá, Valdivia, Cáceres y Anorí fueron encontrados cuatro cuerpos con heridas de artefactos explosivos, los cuales fueron remitidos a las instalaciones de Medicina Legal en esa localidad.

En la zona persisten los combates entre el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial, lo que viene generando zozobra en la comunidad. Yomer Fabián Álvarez Correa, alcalde de Tarazá, indicó que en un consejo de seguridad desarrollado en las últimas horas se evaluó con la Defensoría del Pueblo, Policía y Ejército, cómo restablecer el orden público.

"Bajaron cinco cuerpos de ese sector. La información que tenemos extraoficial es que son integrantes de grupos al margen de la ley. Yo le hacía un llamado a la Policía Nacional, al Ejército, porque solamente en la cabecera municipal hemos tenido 2 homicidios en menos de un mes", manifestó.

Según la Policía Antioquia, estos hombres presuntamente eran integrantes del la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo, los cuales fueron llevados desde el corregimiento El Doce, a 30 minutos del casco urbano, hacia la centralidad del municipio por parte de funcionarios de la funeraria San Gabriel. El coronel Luis Muñoz le dijo a Blu Radio que una hipótesis son los enfrentamientos pero las investigaciones continúan, pues no se ha logrado establecer si todos los cuerpos estaban en el mismo punto o en distintos, ya que el levantamiento no fue adelantado por las autoridades.



"Posible confrontación de grupos armados ilegales que dediquen en la zona o 0 manipulación de artefactos explosivos. Bueno, pues, es lo que se está determinando en la investigación de este caso. Nosotros estamos presentes en Valdivia y en Puerto Valdivia. Hay una responsabilidad o una coordinación que se con ejército nacional frente a temas que son, pues, como muy rurales y de afectación directa hacia grupos ilegales por parte de ejército", expuso.

Por lo pronto, se anunció el incremento del pie de fuerza en la subregión, además de las operaciones militares para contener el accionar de los grupos criminales.

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Recordemos que Tarazá también fue epicentro en las últimas horas de la explosión al interior de una vivienda en el corregimiento El Doce, lo que dejó la muerte del minero Álvaro Javier Flórez. Sobre este hecho hay dos hipótesis; una que fue tras la activación de un artefacto explosivo improvisado y la otra que se trata de un ataque con dron, aunque todo es materia de investigación por parte de las autoridades. Una vivienda destruida y dos lesionados también fue parte del balance de este hecho.