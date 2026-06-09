Blessd, su manager y otras dos personas serán imputados por el presunto delito de secuestro agravado

Sobre las 6:30 de la tarde de este martes es esperado ante un juez de control de garantías de Medellín Stiven Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd, en medio del caso que lo involucra en la presunta comisión del delito de secuestro agravado.

A la diligencia de imputación de cargos también están citados Santiago Jaramillo Morán, conocido como ‘Dímelo Jara’, además de otras dos personas identificadas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Los hechos que desencadenaron la controversia judicial ocurrieron el 1 de junio de 2022 cuando supuestamente en una oficina del artista en Medellín, fue víctima de graves intimidaciones Andrés Felipe Sánchez, cantante emergente de la ciudad conocido por imitar al reguetonero Ozuna, pero que al mismo tiempo era el representante de otro colega que justamente imitaba a Blessd.

Según la denuncia, el conflicto surgió porque Sánchez promovía presentaciones artísticas de su representado, algo que no gustó en el entorno de Blessd y por eso bajo amenazas habrían presionado al manager en el encuentro para renunciar a este tipo de prácticas.



Sebastián Gutiérrez, abogado defensor de la presunta víctima en el caso, relató las conductas que estás personas habrían cometido.

"Mi representado fue, según voces del mismo, fue retenido en contra de su voluntad. Como él lo manifiesta secuestrado, le ingresaron a su celular también sin su respectiva autorización, constreñido y adicional a ello, también fue amenazado con un arma de fuego", indicó el abogado.

Sobre la denuncia

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No tuvo mayores avances en los últimos cuatro años y solo revivió tras un tutela, la defensa de Blessd planteó en un comunicado que el cantante no estuvo presente ni participó de esa reunión. No obstante, sobre esta versión el abogado Gutiérrez defendió en Mañanas Blu que el reguetonero no necesariamente tenía que estar allí para estar vinculado con el contexto de lo que ocurrió.

"Fue violento, hubo intimidación, hubo coacción, hubo constreñimientos. No estaba presencialmente, pero sí quiero dejar la anotación que no necesariamente una persona se hace acreedora de un delito cuando esté presencialmente. Hubo arma de fuego. Hay elementos contundentes, hay interrogatorios a indiciados, donde se acepta que las situaciones sucedieron, como lo expone mi representado", aseguró Gutiérrez.

Los abogados señalaron además que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y que, en ese momento, la Fiscalía habría manifestado su intención de archivarlo.

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La defensa indicó que las partes habían acordado acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto que subsistía entre personas ajenas al artista, sin embargo, aseguró que la Fiscalía decidió convocar una diligencia de imputación y modificar la calificación jurídica inicial del caso.

Se espera que durante la diligencia judicial se conozcan nuevos detalles sobre las posibles responsabilidades de los demás implicados en el hecho, pero también si las autoridades consideran pertinente imponer alguna medida de aseguramiento contra alguno de ellos.