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Bomberos de Envigado, Antioquia, abre investigación tras menciones a su comandante

El pronunciamiento se conoce luego de la destitución del director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda, por presuntos hechos de corrupción. 

Presidente Abelardo De La Espriella pidió la salida del director de Bomberos
Abelardo De La Espriella y Germán Miranda.
Foto: Presidencia y Bomberos Colombia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Bomberos de Envigado anuncia investigación interna tras conversaciones en las que es mencionado su comandante. El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Abelardo De La Espriella destituyera al director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda, por presuntos hechos de corrupción.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado anunció que adelantará un procedimiento interno para recopilar información sobre las presuntas conversaciones en las que aparece mencionado su comandante y representante legal, el capitán Luis Bernardo Morales, en medio de las investigaciones por hechos de corrupción que involucran al ex director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro.

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En uno de los audios conocidos públicamente, Miranda le pide a Morales revisar unas “carpetas” y copias relacionadas con un expediente. “Si usted me da luz verde, entonces yo al man le digo que vaya mirando el expediente y vaya organizando”, se escucha decir al entonces director nacional, quien agrega que lo hace “por usted, por Envigado”.

Tras la divulgación de estas conversaciones, el organismo de socorro de Envigado señaló que su consejo de oficiales y consejo directivo dispusieron adelantar de inmediato un procedimiento para integrar información detallada sobre los hechos y ponerla a disposición de las autoridades competentes que la requieran.

La institución aseguró que su posición es “no atacar, no encubrir” y tampoco prejuzgar, al tiempo que sostuvo que las responsabilidades individuales, si las hubiera, deberán ser determinadas por las instancias correspondientes.

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En la conversación, además de la referencia a las “carpetas” y al expediente, Miranda hace alusión directa al Cuerpo de Bomberos de Envigado y a la necesidad de preservar su “buena imagen”. Por ahora, no se conocen públicamente detalles sobre el contenido de los documentos mencionados ni sobre si las actuaciones a las que se refiere el audio llegaron a concretarse.

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De manera preliminar, Bomberos de Envigado afirmó que actualmente no tiene requerimientos de ninguna autoridad relacionados con sus actuaciones públicas. La entidad manifestó que continuará prestando sus servicios a la comunidad mientras avanza el esclarecimiento de los hechos.

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