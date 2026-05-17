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Buscan a francés desaparecido hace más de tres días en el corregimiento El Aro de Ituango

El extranjero había sido visto en varias veredas de la zona dedicándose a la comercialización de pollos.

Francés desaparecido en Ituango, Antioquia.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Con ayuda de organismos judiciales e información de la misma comunidad, la fuerza pública en el Norte de Antioquia activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente de un extranjero desaparecido hace al menos tres días en zona rural del municipio de Ituango.

Se trata de Hamel Leo Thierry Florina, un francés de 32 años de edad, que estaba residiendo en el corregimiento El Aro y se dedicaría a la comercialización de aves de corral, específicamente pollos.

Según información de la comunidad, Thierry había sido visto hace un mes en zona urbana de la localidad y también en otra veredas del corregimiento. De hecho, a mediados de abril estableció el último contacto con su madre indicándole que estaba residiendo en ese municipio.

Con la Fiscalía ya se coordinaron todas las gestiones para dar con el paradero de este hombre, cuyo último registro migratorio de ingreso a Colombia fue en el mes de marzo de 2025.

Desde las entidades departamentales habilitaron el correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co para quien tenga información útil que permita avanzar en el caso.

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