Buscan a niña de 11 años arrastrada por un río en Chocó; denuncian sanciones del colegio por no ir

Buscan una niña de 11 años que fue arrastrada por la corriente un río durante una actividad escolar en Chocó, su padre denuncia que la actividad era obligatoria y que el colegio amenazaba con sanciones económicas y reprobación académica a quienes no asistieran

Lo que debía ser una jornada escolar terminó convertida en tragedia. Las autoridades y los habitantes del departamento del Chocó buscan a Yuleisy Alexandra Palacios Perea, una niña de apenas 11 años que completa más de 24 horas desaparecida tras ser arrastrada por la corriente de un río.

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Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Chachajo, en el municipio de Alto Baudó. Según la denuncia pública hecha por el padre de la menor, Harinson Palacios Rojas, la desaparición ocurrió mientras la pequeña cumplía con una actividad asignada por la Institución Educativa Felipe Abadía Moreno, que presuntamente consistía en extraer arena de la zona para llevarla al colegio.

El padre aseguró que la actividad del colegio era de carácter obligatorio y que a los estudiantes se les advertía que, de no participar, recibirían sanciones académicas con malas calificaciones e incluso multas en efectivo de hasta 30 mil pesos.



Tras lo ocurrido, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó emitió un comunicado expresando su solidaridad con los allegados, mientras que familiares, compañeros de clase y la comunidad adelantan brigadas de búsqueda artesanal a lo largo de la cuenca del río Baudó, cuyas difíciles condiciones y caudal han frenado las labores de rescate.

Mientras continúan las labores para dar con el paradero de la menor, la comunidad exige respuestas urgentes de la institución educativa y de los organismos de control para que se investiguen las circunstancias y responsabilidades detrás de esta actividad.