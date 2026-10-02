Insólito en Medellín: inmovilizan con cepo a una ambulancia por mal parqueo y bloqueo vial

En un inusual procedimiento que llamó la atención de conductores y transeúntes, agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín le instalaron un cepo a una ambulancia que permanecía abandonada y mal estacionada en plena avenida 33, a la altura del sector de Incodol.

De acuerdo con la autoridad vial, el vehículo de emergencia fue ubicado tras las denuncias por congestión en este corredor. Al verificar la situación, se confirmó que el conductor no se encontraba en el lugar ni estaba atendiendo ninguna urgencia médica, pese a que en la zona existen espacios regulados de estacionamiento para estos vehículos cuando cumplen con sus labores.

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Tras confirmar el abandono, los agentes procedieron a bloquear la llanta con el dispositivo de inmovilización. Veinte minutos después, el conductor apareció en el sitio, por lo que se le impuso el comparendo correspondiente por estacionamiento indebido, aclarando que la ambulancia no fue llevada a los patios.

Este caso se registra en medio de los operativos de control que, entre el 1 de enero y el 26 de septiembre de 2026, han dejado 45.189 comparendos y 11.809 vehículos inmovilizados en Medellín por mal parqueo.



Desde la Secretaría de Movilidad recordaron que, si bien se brinda todo el respaldo y acompañamiento a las misiones médicas en situaciones de emergencia, la norma es para todos y los vehículos asistenciales deben cumplir las reglas de tránsito cuando están fuera de servicio.