Cae cabecilla del Clan del Golfo que tenía bajo su mando a 50 hombres en Antioquia

Capturado alias Gorra, cabecilla del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, señalado de atacar a la fuerza pública. El hombre ejercía control territorial con cerca de 50 hombres bajo su mando en esa zona del departamento

En un operativo desarrollado en las últimas horas, la Policía Nacional de Antioquia, en coordinación con la Fiscalía 63 Especializada contra el crimen organizado, logró la captura de alias 'Gorra', señalado de ser cabecilla de escuadra del Clan del Golfo, subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés”, con presencia criminal en el Nordeste antioqueño.

Alias 'Gorra', oriundo del municipio de Vegachí, Antioquia, se desempeñaba como cabecilla de escuadra del componente armado de dicha subestructura. Con una trayectoria criminal de al menos dos años, es señalado de participar en acciones delictivas contra la Fuerza Pública y la población civil, además de mantener enfrentamientos armados con el GAOR 4 y el ELN en zonas rurales de los municipios de Segovia, Remedios y el sur de Bolívar. Sobre el caso se refirió el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

“Con una trayectoria aproximadamente de 2 años. Estaría también vinculado a acciones ilícitas contra la fuerza pública y la población civil. De acuerdo con las investigaciones, alias Gorra lideraba enfrentamientos contra otra estructura residual del frente cuatro y del LN en zonas rurales del nordeste antioqueño. Además de ser el responsable de los desplazamientos forzados y confinamientos en estas áreas”, aseguró el coronel Rico.



Antioqueños, golpe a la criminalidad. Fue capturado por @policiantioquia alias gorra, cabecilla del Clan del Golfo que según los investigadores cometió delitos contra la Fuerza Pública y la población civil.

Este sujeto tenía al parecer a su cargo a 50 matones y sería el… pic.twitter.com/HXPb8FCFxz — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 14, 2025

Según las investigaciones, el capturado era responsable de desplazamientos forzados y confinamientos en las comunidades del Nordeste antioqueño, donde ejercía control territorial con cerca de 50 hombres bajo su mando.

Quien destacó este resultado operativo fue el gobernador Andrés Julián Rendón, quien a través de sus redes sociales envió un “reconocimiento a nuestros uniformados por este operativo" y señaló, igualmente, que "hay que seguir respirándoles en la yugular a todos los bandidos”.

La acción se enmarca en la estrategia “Actuando por Antioquia” y en el desarrollo del Bloque de Búsqueda, que busca desarticular los principales mandos de esta organización criminal. El procedimiento judicial se cumplió por el delito de concierto para delinquir agravado, tras un trabajo coordinado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) del Departamento de Policía Antioquia.

Las autoridades indicaron que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.