Cae en Medellín alias ‘Hilary’, hermana de ‘Larry Changa’ del Tren de Aragua: será extraditada

Tras un operativo con organismos internacionales se llevó a cabo la captura en Medellín de una extraditable considerada como pieza clave en la expansión del Tren de Aragua. Alias ‘Hilary’ es señalada como coordinadora logística y financiera de actividades que involucran narcotráfico para el grupo criminal transnacional.

La captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, señalada como integrante clave del Tren de Aragua, es el más reciente golpe de las autoridades colombianas contra esta estructura delictiva en Colombia y la región.

El procedimiento se llevó a cabo en la capital antioqueña en desarrollo de la operación denominada “Sin Frontera”, liderada por la Policía Nacional a través de la DIJIN y en articulación con la Fiscalía General y apoyo del FBI.

Hernández, también conocida como alias ‘Hilary’ o ‘La Llavera’, no solo tenía un rol operativo dentro de la estructura de crimen transnacional, sino que hacía parte del círculo de confianza de la cúpula criminal al ser hermana de alias ‘Larry Changa’, uno de los fundadores del grupo.



De acuerdo con las autoridades, su cercanía con estas figuras le permitió consolidarse como una ficha estratégica en el manejo interno de la organización, con incidencia directa en la toma de decisiones y en la coordinación de actividades ilícitas.

Esta mujer, ficha clave del Tren de Aragua, es requerida por una corte del Distrito Oeste de Texas por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y asociación ilícita.

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Según el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, las investigaciones vinculan a la mujer con la coordinación de rutas internacionales de narcotráfico, la administración de recursos provenientes de estas actividades y su reinversión para fortalecer la expansión del Tren de Aragua en América Latina y Estados Unidos.

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“Esta persona está solicitada por una corte de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico y concierto para delinquir, pero, además , es requerida por países como México y Perú y esto lo puedo considerar como un golpe estratégico a las finanzas de este actor criminal”, aseguró el coronel Alfonso.

Aunque también es requerida por autoridades de Perú y México por su presunta vinculación con delitos como proxenetismo, lo que evidencia el alcance transnacional, alias ‘Hilary’ quedó a disposición de la Fiscalía colombiana mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.