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Trabajadora de un hotel en Medellín fue golpeada por un un hombre por negarse a tener relaciones

Una vez llegó la Policía al lugar, el hombre intentó golpear su cabeza contra las paredes del establecimiento, resultando gravemente herido.

AGRESION A MUJER HOTEL MEDELLIN- DENUNCIAS ANTIOQUIA.jpg
Foto: Denuncias Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Una trabajadora de un hotel que se negó a tener relaciones sexuales con un hombre fue agredida y golpeada en diferentes ocasiones. El hombre fue capturado y se encuentra hospitalizado en Medellín.

En Medellín hay consternación luego de que se conociera un video en donde se ve a un hombre que llega hasta la recepción del Hotel Plaza Mayor 44 y en medio de un estado de alteración, golpea de manera brutal y reiterada a una mujer, empleada del establecimiento.

Lo que han dado a conocer las autoridades de la capital de Antioquia es que el hombre de 38 años habría invitado a la mujer de 23 años a entrar a su habitación para tener relaciones sexuales, situación a la que se negó la empleada del hotel que se dirigió a la recepción donde fue agredida minutos después.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó este acto violento e indicó, “este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales. Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, lamentó la situación y confirmó que el agresor, oriundo del departamento de Cundinamarca, ya está bajo el poder de las autoridades competentes: “Este sujeto le solicita que ingrese a su habitación para tener relaciones sexuales. Ella, obviamente, se niega, pero el tipo entonces empieza a insistir de manera violenta y como ustedes pudieron ver en algunos videos que se conocieron a través de las redes sociales, lo que termina siendo este desgraciado es agrediendo brutal y físicamente a esta mujer”, agregó el secretario Villa.

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Las versiones de las autoridades indican que una vez se llega al lugar de los hechos y se hace la captura del hombre, este intenta golpear su cabeza contra las paredes del establecimiento, resultando gravemente herido y trasladado a un centro asistencial en donde es atendido por especialistas.

A la espera de que la condición de salud del agresor mejore y sea puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, expertos de Medicina Legal hacen un cotejo a la mujer que ya interpuso las denuncias correspondientes.

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