Capturan a seis colombianos y un mexicano por explotación sexual de niñas en Medellín

Autoridades capturaron a 7 personas en Medellín, entre estas un ciudadano mexicano, por explotación sexual de menores de edad, con material pornográfico ofrecido a contactos internacionales, especialmente en los Estados Unidos.

Luego de un trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lograron identificar a una red de personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad, a través de plataformas virtuales y posteriormente vendían el material pornográfico por medio de mensajería instantánea a diferentes clientes.

Las siete personas señaladas, presuntamente contactaron a niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña, la mayoría de su entorno familiar cercano o vecinos del sector donde vivían las menores, según confirmó Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía.

“Las evidencias indican que habrían contactado a niños, niñas y adolescentes en Medellín, la mayoría de su entorno familiar o vecinos e instrumentalizado para producir material audiovisual con contenido explícito el cual compartían en enlaces con Estados Unidos por sistemas de mensajería instantánea con fines comerciales”, contó la funcionaria.



Entre los procesados hay un ciudadano mexicano identificado como Cein Quezada Ríos, que al parecer, ubicaba a menores de edad en inmediaciones de los colegios y los convencía de desplazarse a su lugar de residencia para someterlos a distintos vejámenes de tipo sexual, a cambio de sumas que oscilaban entre $80.000 y un millón de pesos, reveló en audiencia de legalización de captura la fiscal del caso.

#Atención Logran la captura de 7 personas en #Medellín, entre estas un Mexicano, por explotación sexual de niños con material pornográfico ofrecido a contactos internacionales, especialmente en #EstadosUnidos. Fiscal relató participación de extranjero.#MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/IJU4TUeg9J — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 5, 2026

“Cuando el señor Zein Quesada Ríos, conocido como Carlos Hernández o el mexicano, directamente o a través de tercera persona, solicitó la realización de accesos carnales y actos sexuales mediante promesa de pago en dinero y otros beneficios a personas estas menores de 18 años de edad”, afirmó el relató.

Por estos hechos, fiscales de la Unidad de Delitos priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes y el CAIVAS de Medellín, imputaron a estas personas, según su presunta responsabilidad, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad.

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Mientras que un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, a varios de los menores de edad que fueron instrumentalizados por sus padres y otros familiares, fueron recuperados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el restablecimiento de sus derechos.