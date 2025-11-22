EEUU y Canadá ofrecen millonaria recompensa por responsables de asesinar testigo del FBI en Medellín

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá informaron que están dando una recompensa de hasta 2 millones de dólares para quien entregue información que permita identificar y capturar a los tres presuntos responsables de asesinar a Jonathan Christopher Acevedo García, un colombocanadiense de 42 años que fue ultimado en el Mall del Indio el pasado 31 de enero.

El homicidio ocurrió cuando Acevedo estaba departiendo en un restaurante, hasta allí se acercó un hombre y le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra. Las investigaciones pudieron determinar que luego del crimen el asesino huyó en una motocicleta que luego fue encontrada en el barrio Loreto de Medellín.

Tras conocido este hecho las autoridades internacionales comenzaron a realizar las pesquisas que permitieron identificar que en el hecho estuvieron involucradas tres personas: un hombre que habría seguido a la víctima hasta el establecimiento comercial, otro que habría realizado el reconocimiento previo del restaurante y que luego tomó fotos del sitio tras cometido el asesinato, y el autor material del crimen.

Pero, ¿por qué era tan importante el colombocanadiense para las autoridades internacionales? Lo que se ha podido conocer es que Acevedo era testigo clave del FBI desde 2023, ya que estaba proporcionando información sobre una red criminal transnacional con operaciones en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, al parecer, liderada por el exatleta olímpico, Ryan James Wedding.



De momento, en Estados Unidos y Canadá se habla de la supuesta responsabilidad de Wedding que es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y por el cual se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares para dar con su captura. Además, aseguran desde territorio norteamericano que el extranjero podría enfrentar cadena perpetua en una prisión federal.

Mientras las autoridades internacionales esperan resultados prontos tras dar a conocer la millonaria recompensa, desde Medellín se trabaja articuladamente con diferentes entidades para tratar de dar con el paradero de los tres hombres por los que hoy se está pagando más de 7.000 millones de pesos.